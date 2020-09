Messi anuncia permanência no Barcelona

Craque argentino diz que não desejava “entrar em disputa jurídica”



O craque argentino Lionel Messi encerrou as intensas especulações sobre seu futuro nesta sexta-feira (4), e anunciou que permanecerá no Barcelona por mais uma temporada, ao conmtrário de enfrentar o time que defendeu durante toda sua carreira nos tribunais.

Uma semana após dizer que desejava deixar o time espanhol, e em meio a uma disputa contratual, o meia-atacante de 33 anos, eleito seis vezes melhor jogador do mundo, deu aos torcedores do Barça a notícia que esperavam.

Mas o argentino fez isso atacando duramente a direção do clube.

“Não estava contente e queria sair. Não me foi permitido de forma alguma e vou ficar no clube para não entrar em uma disputa jurídica. A direção do clube, liderada pelo [presidente Josep Maria] Bartomeu, é um desastre”, disse Messi ao site Goal.com.

Ao permanecer na equipe catalã pelo quarto e último ano de seu atual contrato, ele se qualifica para um bônus de lealdade de 63 milhões de euros, e poderá deixar o clube em uma transferência sem o pagamento de multa rescisória ao final do vínculo.

“Continuarei no Barça e minha atitude não mudará, por mais que quisesse sair”, disse. “Queria sair porque pensei em viver meus últimos anos no futebol feliz. Ultimamente, não tenho encontrado felicidade no clube”, concluiu.

Nesta sexta, mais cedo, o pai e representante do jogador, Jorge Messi, havia afirmado, em uma carta dirigida à La Liga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol) que a multa rescisória de 700 milhões de euros presente no contrato não é valida e que seu filho poderia partir de graça.

A liga respondeu dizendo que mantém a posição presente em um comunicado emitido no domingo em apoio ao Barcelona.

Apesar do impasse entre Messi, de um lado, e Barcelona e liga espanhola, de outro, o craque argentino encerrou a crise e finalizará o contrato com o time no qual conquistou mais de 30 troféus e marcou mais de 600 gols.

O Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões no mês passado após a goleada de 8 a 2 para o Bayern de Munique (Alemanha), e contratou Ronald Koeman para o lugar do técnico Quique Setién, que acabou demitido.

A notícia de que Messi continuará no Barça, ainda que contrariado, decepcionou os clubes que esperavam contratá-lo, entre eles o Manchester City (Inglaterra), treinado por Pep Guardiola, seu ex-técnico no Barcelona.

