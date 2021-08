COVID: OMS pede que países não apliquem 3ª dose da vacina; entenda o porquê

Na quarta-feira (4), a Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu uma moratória global para os países que planejam aplicar a terceira dose das vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2 em suas populações. Em outras palavras, a OMS solicita a suspensão desses planos até o final de setembro, quando é esperado que pelo menos 10% da população de todos os países do mundo esteja imunizada contra a COVID-19.

O pedido de moratória foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa. Na ocasião, Ghebreyesus chamou atenção para a desigualdade na distribuição de vacinas contra a COVID-19 em todo o mundo, onde países com alta renda consomem a maioria dos suprimentos.

“Entendemos a preocupação dos governos em proteger suas populações da variante Delta [B.1.671.2], mas não podemos aceitar que os países que já utilizaram a maioria dos fornecimentos das vacinas usem ainda mais, enquanto as populações mais vulneráveis do mundo continuam desprotegidas”, defendeu o diretor-geral da OMS.

