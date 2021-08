WhatsApp Web testa novas funções de edição de imagens

Site também aponta novos emojis para beta testers, além do envio de fotos HD para usuários de iPhone



João Monteiro



De acordo com o site WABetaInfo, site que acompanha as atualizações do programa de testes do WhatsApp, o aplicativo está testando novas funções de edição de imagens para a versão do site e desktop. Na versão 2.2130.7 do WhatsApp Web, lançada ontem (9/8), é possível inserir emojis, figurinhas, texto e desenhar antes de enviar uma imagem.

Apesar da inserção de emojis, texto e desenho nas fotos ser uma função antiga para quem usa a versão mobile do WhatsApp, não era possível fazer o mesmo no website. Além de permitir isso, o WhatsApp Web larga na frente ao permitir que figurinhas sejam usadas nas imagens.

Segundo o site WABetaInfo, que recebeu a informações de diversos usuários, as novidades também estarão disponíveis para quem utiliza o aplicativo do WhatsApp para computadores. Essa é a mais recente atualização da versão Web, que já conta com fotos com visualização única, disponibilizada nos últimos dias.

Como a função foi lançada no último dia 9 de agosto, os usuários receberão a atualização gradualmente. Por isso, se ainda não atualizou para você, é apenas uma questão de tempo.

Novos emojis para usuários beta

Para quem participa do programa de testes e utiliza a versão beta do WhatsApp, já foi liberado um pacote de novos emojis. Tratam-se de emojis parecidos com os liberados pela Apple em abril deste ano, quando a empresa lançou a atualização 14.5 do iOS. Veja abaixo os emojis do iPhone:

Na semana passada, foi a vez do WhatsApp liberar emojis parecidos com a atualização da versão beta do app, usando seu próprio design. A atualização 2.21.16.10 traz os seguintes emojis:

Reprodução: Twitter Emojipedia

