Clubhouse: áudios dominam a comunicação na nova e cobiçada rede social

Famosos como Elon Musk, Oprah Winfrey, Drake, Ashton Kutcher e até o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, já aderiram. No Brasil, quem está por lá é o Boninho, o todo poderoso da Globo. Estamos falando da nova sensação das redes sociais: a Clubhouse. A plataforma, que se descreve como “um novo tipo de produto social baseado na voz”, tem atraído cada vez mais atenção de celebridades e de mortais. Mas, por equanto, não é para todos.



Se você está cansado de textões, fotos e vídeos nas redes sociais, a nova rede pode agradá-lo. Lá toda comunicação é feita por áudio. A ideia da nova rede é do ex-funcionário da Google Rohan Seth e o empresário do Vale do Silício Paul Davison, que criaram a rede social em março de 2020. No entanto, foi em dezembro que ela ganhou visibilidade. A experiência se parece muito aos podcasts, que fazem tanto sucesso.

As discussões são escolhidas pelo usuário, que define os temas de interesse, lembrando a dinâmica das primeiras salas de bate-papo da internet. Depois de escolherem, eles entram nas salas de discussões. Toda conversa é realizada em tempo real e não tem como gravar ou salvar. O usuário pode apenas ouvir as conversas, mas, caso queira participar, tem que pedir autorização ao moderador.

Mas, por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para iOS. Também é necessário receber um convite. Cada usuário da nova rede pode convidar outras duas pessoas. Mas calma. Os organizadores dizem que vão abrir para o mundo inteiro depois da fase de testes. Por enquanto, é esperar ou contar com um amigo influente que te mande um convite.

