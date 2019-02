Manaus recebe evento regional com palestras e minicursos sobre química

Profissionais, técnicos e estudantes de química do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima estarão reunidos em Manaus para o evento comemorativo de 30 anos do Conselho Regional de Química da 14ª Região (CRQ-XIV), que ocorre de quinta-feira (21) a sábado (23), a partir das 9h, no Studio 5 Centro de Convenções, bairro Japiim.

Entre os destaques do primeiro dia, está o minicurso “A utilização da química na revelação de impressões digitais”, que será ministrado pelo Diretor do Instituto Nacional de Identificação da Policia Federal, Brasilio Brant, às 9h.

Ainda na quinta-feira ocorrerá a palestra do Ciência em Show, projeto reconhecido nacionalmente por popularizar o ensino da ciência através de quadros na TV, Internet e em apresentações pelo Brasil. A palestra terá como tema “Ciência, tecnologia e inovação numa explosão de conhecimento”, e será ministrada a partir das 18h30, pelo apresentador Daniel Angelo.

No segundo dia de programação, os participantes terão a oportunidade de atualizar conhecimentos em temas como “Inovando o processo de ensino da química por meio do Jogo de Realidade Alternativa (ARG)”, que será abordado pela professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Maria das Graças Cleophas Porto, a partir das 9h. A especialista, que também é responsável por coordenar a Olimpíada Paranaense de Química (OPRQ), lançará o livro “Didatização Lúdica no Ensino de Química/Ciências” durante o evento.

A programação segue até às 18h com palestras e minicursos sobre “Desenvolvimento e Estabilidade de Formulações Cosméticas”, “Fundamentos de Espectroscopia para Professores do Ensino Médio”, “Inovação em Alimentos através de Gestão e Organização P&D”, “Gestão de Resíduos”, “Transportes Terrestres de Produtos e Resíduos Perigosos” e o “Momento Cervejeiro” na área de estandes.

Já o sábado, último dia de evento, terá abordagem de assuntos como “Saneantes”, “Pesquisa e Extensão no Núcleo de Estudos Forenses do Amazonas”, “Elaboração de Doce de Leite em Barra”, “Cromatografia”, “Aditivação de Polímeros”, “Fabricação de Cerveja”, “Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável: Contribuição da Química na Amazônia” e “A Importância do Registro Profissional”.



As inscrições para participar da programação podem ser feitas presencialmente durante o evento, com o valor de R$ 15 para estudantes, R$ 30 para profissionais registrados no Conselho e R$ 40 para profissionais não registrados.

Sobre o CRQ



Atualmente, o CRQ-XIV possui 968 empresas e 2.717 profissionais registrados. O presidente do Conselho, Gilson da Costa Mascarenhas, destaca a importância da instituição em seus 30 anos de história. “Ao longo destas três décadas temos promovido e apoiado, junto à sociedade, a difusão do conhecimento, da inovação, do desenvolvimento sustentável e da melhoria da qualidade de vida através da Química. Este é o momento de comemorar com a classe e a população em geral”, afirma.