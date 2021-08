Flordelis é transferida para o presídio Talavera Bruce

Ex-deputada estava no Instituto Penal Santo Expedito



A ex-deputada federal Flordelis dos Santos foi transferida ontem (18) para o presídio Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ela estava no Instituto Penal Santo Expedito, no mesmo complexo, mas teve sua transferência determinada pela Justiça.

Flordelis foi presa preventivamente por decisão do juízo da 3ª Vara Criminal de Niterói, na última sexta-feira (13), no Grande Rio, suspeita de participar do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

A prisão veio depois da cassação do mandato de Flordelis pela Câmara dos Deputados, na semana passada.

Além de decidir pela transferência da ex-deputada, a Justiça proibiu que a ex-parlamentar tenha contato com outros réus do processo.

