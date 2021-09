Como apostar na Betano e ganhar dinheiro

Quem acompanha o futebol brasileiro passou a ouvir um nome diferente nos últimos tempos: Betano. Principalmente pelo patrocínio master do Fluminense e do Atlético Mineiro, esta casa de apostas se tornou bastante conhecida no país. Mas, como ganhar dinheiro na Betano? Ao contrário do que pregam alguns mitos, lucrar com as apostas esportivas não é algo que depende da sorte, mas sim de muita competência e dedicação.

Como começar a apostar

Primeiramente, você deve criar o seu cadastro na Betano. Os novos usuários tem direito a um bônus de até R$200, sendo que o site dobra o primeiro valor que você depositar até essa quantia. Então, você pode colocar R$200 e ficar com R$400 para apostar.

Depositar é bem simples. Após fazer o seu cadastro, você deve ir até a seção de depósito e escolher o método e a quantia desejados. As opções são as seguintes:

Depósito bancário pelo Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Santander ou Bradesco.

AstroPay Card.

Skrill.

Neteller.

EcoPayz.

Boleto Bancário.

Depois que você depositar, já poderá começar a apostar.

Se você nunca usou nenhum site de apostas na vida, vale a pena entender o básico: você navega entre as diferentes competições e partidas e escolhe em qual deseja apostar. O valor numérico que acompanha cada linha é a quantidade de vezes que o seu dinheiro apostado será multiplicado em caso de vitória. Após clicar no número e inserir o valor, basta confirmar e sua aposta estará feita.

Dicas para ganhar dinheiro na Betano

É raro que um apostador consiga ganhar dinheiro palpitando nos resultados das partidas. Por isso, você deverá apostar nos mercados alternativos, como o número de gols e o número de escanteios de um jogo.

Dessa forma, é preciso fazer uma análise mais detalhada das estatísticas que envolvem os times que estão jogando, obtendo uma taxa de acerto maior.

A divisão da sua banca também é fundamental para conseguir lucrar. Em hipótese alguma você deve apostar de uma única vez uma grande parte do dinheiro que você possui no site. Os apostadores profissionais normalmente apostam apenas 1% ou 2% do total em cada palpite.

Se você pensar em ganhar dinheiro rápido investindo muito em uma única aposta, poderá perder tudo facilmente e até ter problemas com a sua saúde mental, já que o dinheiro pode impactar negativamente este aspecto.

Estabeleça metas em longo prazo. Fazendo poucas apostas por dia, mas seguindo as porcentagens de cada aposta e palpitando baseado pelas estatísticas, você conseguirá uma boa taxa de acertos e, consequentemente, bons lucros com o passar do tempo.

Lembre-se também de definir limites de ganhos e de perdas em cada dia. Caso você atinja o seu limite, o ideal é parar de apostar e voltar apenas no dia seguinte. Tanto as vitórias, quanto as derrotas, podem causar um desequilíbrio emocional que, por sua vez, pode culminar em grandes e irreversíveis prejuízos.

