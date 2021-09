Fiocruz entrega novo lote com 937 mil doses de vacinas contra covid-19

50 mil doses ficarão no próprio estado do Rio de Janeiro



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou, nesta segunda-feira (20), a entrega de um novo lote com 937 mil doses de vacina contra a covid-19 produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Do total, 50 mil doses ficaram no estado do Rio de Janeiro e as demais seguireão para o Ministério da Saúde (MS), para serem distribuídas às unidades da federação.

“Assim como na última semana, a fundação fará mais duas entregas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o fim da semana, totalizando cerca de 4,6 milhões de doses. Os quantitativos e as datas de entrega serão informados à medida em que ocorrerem as liberações”, explicou a Fiocruz em nota.

A entrega reforça o PNI e garante a continuidade da vacinação em todo o país. Até o fim deste ano, a Fiocruz prevê entregar ao PNI 6 milhões de doses da vacina contra covid-19 produzidos com ingrediente farmacêutico ativo (IFA) nacional.

EBC

