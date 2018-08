Fazer musculação ajuda a aliviar sintomas da depressão, diz estudo

Treinos de força, como musculação e pilates, diminuem a letargia, o desânimo e a perda de interesse pelas atividades do dia a dia, sintomas da depressão.

Não é nenhum segredo que os exercícios físicos fazem maravilhas para a nossa saúde, não apenas física, mas também mental. Agora, um novo estudo está dizendo que exercícios de força e resistência, como a musculação e o pilates, auxiliam na diminuição e alívio aos sintomas da depressão .

O estudo é, na verdade, uma análise da Universidade de Limerick, na Irlanda, feita em cima de mais de 30 pesquisas diferentes e publicada no periódico especializado “JAMA Psychiatry”. Além de fortalecer o corpo, o levantamento afirma que os treinos de resistência e força muscular, ou seja, a musculação , podem de fato serem aliados no tratamento à depressão.

A análise levou em conta os efeitos do levantamento de peso em mais de duas mil pessoas e descobriu que a atividade diminuía o desânimo e a letargia provocados pelo quadro depressivo, bem como minimizavam a perda de interesse pelas atividades do dia a dia, outro sintoma bastante comum. Os resultados independiam do tipo de exercício realizado pelo participante, seu sexo, idade ou estado de saúde física.

