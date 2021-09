Junior Achievement Brasil recebe Prêmio Respeito e Diversidade

O programa premiado desenvolve capacitações para a inclusão de minorias sociais nas carreiras das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática

Junior Achievement Brasil, conquista o 2º lugar nacional do Prêmio Respeito e Diversidade do Ministério Público Federal. As atividades do Programa Montando Sua Carreira – Diversidade, foram classificadas na modalidade Sociedade, onde mais de 12 iniciativas estavam habilitadas para a etapa final. A organização recebeu o recurso financeiro de R$ 15 mil reais, que será destinado a continuação do projeto.

De acordo com a diretora Executiva da Junior Achievement Amapá (JA/AP), Nazaré Ataíde, a premiação evidencia a atuação da Junior Achievement nos estados brasileiros. “O prêmio abre chancela para as próximas edições, pois ganhamos visibilidade para uma atividade que agrega conhecimento e oportunidades para diversos grupos sociais minoritários”, disse a diretora Executiva da JA Amapá, Nazaré Ataíde.

Segundo a diretora de operações da Junior Achievement Brasil, Brenda Santos, o reconhecimento pela realização do Projeto Montando Sua Carreira – Diversidade, é importante para a continuação dos projetos voluntários.

“Esse prêmio é uma conquista a todo o trabalho e esforço da JA e é mais um reconhecimento importante para continuarmos impulsionando o futuro de diversos jovens por todo Brasil”, declara a diretora de operações da JA Brasil, Brenda Santos.

O Programa Montando Sua Carreira – Diversidade, objetiva a capacitação de jovens que estimula, principalmente, a inclusão de minorias sociais nas carreiras STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), entre os públicos atendidos pelo programa são jovens mulheres negras e indígenas. O projeto é desenvolvido em parceria com a Johnson & Johnson.

O Projeto Respeito e Diversidade, estabelece o desenvolvimento de ações que contribuem com a construção de uma sociedade livre e democrática, visando garantir direitos humanos e a concretização da cidadania para todo, voltado por meio da cultura social inclusiva, pautada no pluralismo e na compreensão das diferenças como expressão da singularidade do ser e da multiplicidade que marca o Brasil. A premiação para iniciativas destaques na área, são realizadas pela parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ministério Público Federal (MPF) e Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

A Modalidade Sociedade, premia projetos que beneficiam e transformam a sociedade. As atividades voluntárias precisam desenvolver atribuições cívicas, educacionais, esportivas, culturais, ambientais ou assistência.

A premiação foi dividida em duas (2) modalidades. A modalidade Imprensa, com as categorias Jornal Impresso, Revista Impressa e Webjornalismo, Radiojornalismo e Telejornalismo; e a modalidade Sociedade. Em todas as modalidades e categorias do Prêmio, o primeiro colocado recebe R$ 20 mil; o segundo lugar, R$ 15 mil; e o terceiro, R$ 10 mil.

A premiação é uma das atividades do Projeto Respeito e Diversidade, fruto da cooperação entre o Conselho Nacional Do Ministério Público (CNMP), o Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), e a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

A cerimônia de premiação ocorreu no edifício do Conselho Nacional Do Ministério Público (CNMP), em Brasília, no dia 21 de setembro, às 14h30, sendo transmitida também, no canal do CNMP no YouTube.

