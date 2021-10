Fórum debate parcerias para o manejo madeireiro comunitário na Amazônia

Nesta quarta-feira (27/10), a partir das 10h (horário de Brasília), acontecerá o Fórum Florestas Coletivas, evento gratuito, digital e aberto ao público com convidados que debaterão possibilidades de exploração madeireira de forma sustentável, a partir de parcerias entre comunidades e empresas do setor de base florestal.

Para participar do fórum, basta acessar o canal do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), no youtube https://youtu.be/YdNRIeU0cHw, ou pelo Facebook do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), https://pt-br.facebook.com/idesam, que são os organizadores do evento, que tem o apoio da CLUA (Climate and Land Use Alliance, sigla em inglês).

Um dos principais objetivos do Fórum Florestas Coletivas é dialogar com lideranças comunitárias, governos, pesquisadores, empresas madeireiras e instituições que atuam pela conservação das florestas e pelo empoderamento comunitário por meio de economias sustentáveis. Durante o evento serão apresentados os resultados já obtidos com a exploração madeireira de forma sustentável em comunidades do Amazonas e Pará; soluções para as possibilidades do manejo florestal, como a parceria entre comunidades e empresas; e modelos de manejo comunitário; além de expectativas futuras para o setor.

A programação inclui um debate com especialistas e profissionais da área como o coordenador sênior de projetos do Imaflora, Marco Lentini, o gerente de Manejo e Tecnologias Florestais do Idesam, André Vianna, a consultora na área socioambiental do Idesam, Ana Violato Espada, e o representante do Observatório de Manejo Florestal Comunitário e Familiar (OMFCF), e analista socioambiental do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Alison Castilho.

Ana Violato Espada ressalta a importância de reunir as diferentes partes interessadas no assunto. “Com o fórum queremos mostrar como parcerias entre comunidades e empresas, bem pensadas e construídas podem beneficiar a comunidade com protagonismo local e geração de renda, contribuindo para a conservação da floresta em pé, uma causa muito importante para todos nós. Unir empresas, comunidades, governos nos diferentes níveis, institutos de pesquisas e instituições interessadas em atuar em iniciativas como essas fortalece o diálogo que tem tudo para trazer bons frutos”, afirma.

Sobre o Idesam

Em mais de 17 anos de trabalho, o Idesam se destaca por sua atuação junto a produtores rurais, comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas, principalmente em projetos voltados para produção rural sustentável, manejo e tecnologias florestais e mudanças climáticas. Ao longo desse período, o instituto já alcançou mais de 5 mil famílias, distribuídas em diversos municípios da região amazônica. Saiba mais em idesam.org

Sobre Imaflora

O Imaflora é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1995, que trabalha para promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, gerar benefícios sociais e reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Saiba mais em www.imaflora.org.

