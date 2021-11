Morre o pianista Nelson Freire, aos 77 anos

Mineiro de Boa Esperança, pianista faleceu em sua casa no Rio de Janeiro

O pianista brasileiro Nelson Freire morreu na madrugada desta segunda (1º). A notícia foi confirmada ao jornal “O Estado de S.Paulo” pela empresária do músico. Freire era mineiro de Boa Esperança, no Sul do Estado, e tinha 77 anos. Maior pianista do país, foi o único brasileiro incluído na série “Great Pianists of the 20th Century” (Grandes pianistas do século XX), coletânea de cem volumes com gravações de 72 pianistas lançada mundialmente.

O pianista precisou se afastar dos palcos em 2019, após sofrer um acidente durante uma caminhada e precisou passar por cirurgias para corrigir uma fratura no ombro direito. Ele retornaria aos palcos em 2020, mas se manteve afastado por conta da pandemia. Há dois meses, ele cancelou sua participação como jurado do Concurso Chopin de Varsóvia.

