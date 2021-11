Corpo do pianista Nelson Freire será velado nesta terça-feira no Theatro Municipal do Rio

Cerimônia será aberta ao público; O pianista morreu na madrugada desta segunda (1º), aos 77 anos

O velório do pianista Nelson Freire será no foyer do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (2), das 11h às 16h. A cerimônia será aberta ao público. Depois, o corpo do músico segue para sepultamento no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Norte da cidade, às 17h.

O artista de 77 anos morreu em casa, na Joá, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (1º). A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele deixa viúvo, o médico Miguel Rosário, e um irmão.

O Theatro Municipal foi o palco onde Freire se apresentou pela última vez, em julho de 2018.

