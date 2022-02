Vereadora sofre ataques racistas nas redes sociais após ato pedindo justiça por Moïse Kabagambe

A vereadora Carol Dartora (PT) usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para expor os ataques racistas que sofreu após as manifestações pedindo justiça nos casos de Moïse Kabagambe e Duravl Teófilo Filho. Na publicação, a parlamentar de Curitiba mostrou os prints com as ofensas, uma delas é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O ato pedindo justiça por Moïse e Durval tinha como objetivo o combate ao racismo. Estão aproveitando a distorção de sua finalidade e dos fatos para me ameaçar. Não entrei na igreja, mas não julgo quem expressa sua indignação. Nenhum tipo de violência deve ser tolerada”, disse a vereadora.

O ato pedindo justiça por Moïse e Durval tinha como objetivo o combate ao racismo. Estão aproveitando a distorção de sua finalidade e dos fatos para me ameaçar. Não entrei na igreja, mas não julgo quem expressa sua indignação. Nenhum tipo de violência deve ser tolerada. pic.twitter.com/yLeygCHu7S — Carol Dartora (@caroldartora13) February 9, 2022

O ato aconteceu no último sábado (5) no Centro de Curitiba, no Largo da Ordem, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Os manifestantes ocuparam a igreja em manifestação contra o preconceito religioso e pela valorização da vida.

A vereadora informou que já acionou sua equipe jurídica para tomar as providências necessárias e cabíveis contra os ataques racistas que sofreu na internet.

