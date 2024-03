Conheça a iniciativa que visa proteger a nascente do Rio Amazonas, ameaçada pela crise climática

Sabendo da importância da água como um recurso essencial para a vida no planeta, desde a sobrevivência até o desenvolvimento econômico e social, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), junto com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas (SERNANP) do Governo do Peru e com apoio da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), se mobilizam para promover a conservação e criar uma área de proteção ambiental no berço do Rio Amazonas, no Nevado Mismi, localizado na região de Arequipa, no Peru.

Os esforços para a criação de uma área de proteção tiveram início em janeiro de 2014, quando, em uma expedição, o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, identificou a necessidade da conservação do local e apresentou a proposta ao Ministério do Meio Ambiente do Peru. O documento também foi apresentado durante a Cúpula da Amazônia, em agosto do ano passado, e no final de outubro de 2023, uma reunião foi realizada em Arequipa para apresentar o projeto de estabelecimento da área de proteção do El Mismi.

O encontro teve o objetivo de construir uma aliança mais ampla para apoiar a iniciativa e mobilizar os recursos necessários para dar seguimento ao processo de criação da área de proteção, além de verificar recursos para proteger e apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

“A nossa visão, o nosso sonho, é que esse exemplo que está sendo criado no Mismi, possa servir de inspiração para outros locais da América Latina, outros locais da África, da Ásia, enfim, outros locais onde o derretimento do gelo das montanhas altas possa ser minorado por diversas soluções. Proteger a nascente do Amazonas é muito simbólico, não só porque é o rio mais extenso do mundo, é também um ato de justiça climática”, comenta Virgilio.

A área em que compreende a nascente do maior rio do mundo tem 28 mil hectares e se encontra ameaçada pelo processo de derretimento das geleiras causado pelas mudanças climáticas. Segundo dados do Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), o El Mismi corre o risco de desaparecer em 2027. Nos últimos 50 anos, o monte perdeu 99% de suas reservas glaciais, restando apenas 0,19 quilômetros quadrados.

O derretimento das geleiras tem consequências graves para as comunidades locais, como mudanças no regime hídrico das lagoas naturais e riachos, riscos de avalanches e inundações, e a probabilidade de contaminação por produtos químicos presentes na crosta de gelo e montanhas, ameaçando o ecossistema, os sistemas produtivos e a população.

“Para o Dia Mundial da Água, temos que ter a consciência de que a nascente do rio Amazonas é uma das áreas mais importantes do mundo, um verdadeiro patrimônio natural da humanidade, que precisa ser protegido urgentemente. A região e as comunidades que nela vivem vêm sendo castigadas pelos efeitos das mudanças climáticas, que podem afetar de modo permanente e destrutivo toda uma população e trazer consequências para as outras regiões banhadas pelo rio Amazonas”, conclui Virgilio.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas.

