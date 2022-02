Estudos apontam que temperaturas no Brasil aumentaram nos últimos anos

2021 foi um dos sete anos mais quentes já registrados no mundo

Muito frio ou muito calor. Chuvas intensas ou secas prolongadas. O clima do Brasil parece estar mesmo desregulado. Estados brasileiros vêm sofrendo com eventos climáticos intensos e inesperados, como as enchentes que atingiram os estados de Minas Gerais e da Bahia, recentemente. Mas será que o mundo todo tem sofrido com essas mudanças climáticas? O que tem provocado essas alterações tão intensas?

Um estudo da Organização Meteorológica Mundial apontou que 2021 foi um dos sete anos mais quentes já registrados no planeta. E o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) confirma esses dados: as temperaturas no Brasil têm ficado acima da média histórica desde os anos 90. Ainda de acordo com o levantamento do Instituto, a última década foi mais quente que a anterior no país. E reforça o problema do aquecimento global e o aumento da emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera.

Danielle Barros Ferreira, chefe do Serviço de Pesquisa Aplicada do Inmet, explica que esse aumento nas temperaturas no Brasil segue uma tendência mundial de elevação e destaca as principais causas do fenômeno. Danielle destaca que a expectativa agora é que, como o aumento da temperatura desestabiliza a atmosfera, a tendência é de eventos climáticos mais severos como secas mais longas, chuvas mais intensas e ondas de calor e frio. Ela explica ainda que políticas públicas e ajustes de comportamento da população podem aliviar essas mudanças.

Mesmo com todas essas mudanças no clima, o Inmet afirma que os anos de 2015, 2016 e 2019 foram os mais quentes da última década no Brasil.

