JEB´s 2021: Amapá encerra a participação nos Jogos Escolares Brasileiros, etapa 12 a 14 anos, com um saldo de 15 medalhas

Na tarde desta quinta-feira, 04, os estudantes-atletas amapaenses encerraram as participações nos Jogos com um saldo de 13 medalhas no total. Foram 4 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. As quatro últimas medalhas vieram hoje, último dia de competições, sendo uma de ouro com o handebol feminino, uma prata com o basquete masculino, um bronze com o futsal masculino e um bronze com o futsal feminino.

Veja como ficou o Quadro de medalhas da equipe amapaense nos Jogos Escolares Brasileiros Rio 2021:

Wrestling masculino, peso pesado (estilo livre/greco romana)

Victor Anderson, 14 anos, estudante da Escola Estadual Mário Quirino: Duas medalhas de ouro.

Wrestling masculino, peso médio (estilo livre/greco romana)

Eike Cauã, 14 anos, estudante da Escola Estadual Barão do rio Branco: Duas medalhas de bronze.

Wrestling feminino, peso médio (estilo livre)

Evelin Rafaele, 13 anos, da Escola Municipal Vera Lúcia Pinon: Uma medalha de prata.

Taekwondo feminino até 44kg

Maria Eduarda, 14 anos, Escola Nanci Nina da Costa: Uma medalha de ouro.

Taekwondo feminino até 37kg

Maria Clara, 12 anos incompletos, Escola Nanci Nina da costa: Uma medalha de bronze.

Taekwondo feminino acima de 61kg

Roberta Nunes, 14 anos, Escola Lauro Chaves: Uma medalha de bronze.

Taekwondo masculino (até 61kg)

Samuel Nascimento da Silva – Escola Estadual Cecília Pinto: Um bronze.

Wrestling equipes: Uma medalha de prata.

Equipe AP:

Victor Anderson Lima, 14 anos – Escola Estadual Mário Quirino;

Eike Cauã, 14 anos – Escola Estadual Barão do Rio Branco;

Elainy Ketlen Pena, 13 anos – Escola Estadual Joaquim Nabuco – Oiapoque;

Evelin Rafaelle, 13 anos – Escola Municipal Vera Lúcia Pinon;

Gabriel Oliveira, 13 anos – Escola Estadual Onédia Paes Bentes – Oiapoque;

Emanuelle Batista, 12 anos, Escola Cívico-Militar Antonio Ferreira Lima Neto.

Atletismo feminino (arremesso de dardo)

Suellen Pantoja, 14 anos, Escola Estadual Júlio Gonçalves da Costa: Uma medalha de bronze.

Handebol feminino

A estudantes-atletas amapaenses, da Escola Estadual Rivanda Nazaré receberam a medalha de pura, pela série cobre dos Jogos. A equipe é formada pelas educandas Wilma Nascimento, Clarissa Gonçalves, Jhully Mendes, Eloíza da Costa, Eloane Cristine da Silva, Isabele Pantoja, Maria Eduarda, Ayla Yasmin da Silva, Nayra Fortunato, Andressa dos Santos, Emilly, Hervelem, e Maiara de Sousa. Professores: Amauri Abreu, Valéria Rejane Abreu e Angelica Ramos: Uma medalha de ouro.

Futsal masculino

A equipe é formada pelos estudantes-atletas da Escola Municipal Raimunda Capiberibe, Carlos Eduardo Mota, Cristian Pereira, Eduardo Sena, Jhon Clayton, João Paulo Lima, Leandro Silva, Marco Antonio Flexa, Matheus Nunes, Pedro Lucas Trindade, Renato Pontes, Robert Kaíke e Ruan Oliveira: Uma medalha de bronze.

Técnico: Francisco Hamilton.

Futsal feminino

A equipe é formada por estudantes-atletas da Escola Estadual Antonio Munhoz Lopes (Residencial Macapaba), Ana Clara Farias, Ana Cristina Mendes, Loren Mikaele de Souza, Naila Santos, Ana Carolini dos Santos, Sueli de Cássia Alves, Marcleia da Silva, Isabel Christiny Coelho, Ana Carolina Moraes, Kyara Alberto Rodrigues, Lorena da Costa, Suany Vitória Gomes. Técnico: Francisco Hamilton. Uma medalha de bronze.

Basquete masculino

A equipe é formada por estudantes-atletas da Escola Estadual professor Antônio Munhoz Lopes, Caio Tiago Almeida, Warlesson Rocha, Fladson Moraes, Leonardo Ferreira, Pedro Costa, Fernando Miranda, Willian Joab, Yago Kaíke dos Santos, Fábio Cardoso, Ylde Ferreira, Arthur Farias e Christophe Nascimento: Uma medalha de prata.

Texto de Cliver Campos

