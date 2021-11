Judô: Beatriz Souza fica com o ouro no Grand Slam de Abu Dhabi

Brasileira bate francesa campeã europeia júnior e vai ao topo do pódio



A judoca Beatriz Souza, na categoria peso pesado feminino (+78kg), faturou o título do Grand Slam de Abu Dhabi. Começando a caminhada diretamente nas semifinais, contra Adiyasuren Amarsaikhan, da Mongólia, Beatriz aplicou um ippon com apenas 14 segundos de luta.

Na decisão, a adversária foi a francesa Lea Fontaine, de apenas 19 anos. Mesmo contra a rival que é campeã europeia júnior e bronze no Mundial Júnior, a brasileira conseguiu administrar bem e aplicou um wazari. Na sequência ainda forçou dois shidôs para a adversária e confirmou a medalha de ouro.

EBC

