Chefs nacionais participam da Cozinha Show no Festival Sabores de Santana

Chefes convidados colecionam premiações gastronômicas e apresentam pratos exclusivos em evento coordenado pelo Sebrae e parceiros

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e parceiros, promovem o 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, com a atração da Cozinha Show, que conta com 5 (cinco) chefes de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, e reconhecidos nacionalmente. Na oportunidade, o evento realiza Feira de Produtos do Campo e Feira de Artesanato, na Praça do Fórum no município, localizada na Rua Cláudio Lúcio Monteiro – Vila Amazonas, no período de 3 a 5 de dezembro, das 18h às 23h.

De acordo com o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes, a participação de chefs na Cozinha Show valoriza a gastronomia local. “O evento estimula o segmento nos pequenos negócios e é uma grande oportunidade para promover a culinária amapaense, com a presença de grandes nomes da gastronomia brasileira”, destaca o coordenador do Escritório Regional do Sebrae no Amapá, Iranei Lopes.

Currículos



Formado em gastronomia, o chefe João Diamante, é ativista social e criador do projeto social Diamantes na Cozinha, no qual utiliza a gastronomia como uma ferramenta de transformações. João é apresentador do Programa Garimpeiros do Sabor, no canal Woohoo; está no Globo Play, no segundo episódio do Programa Mestre do Sabor; jurado do reality intitulado ‘Fora da Rota’; o chefe está no canal GNT com a websérie Comida Que Transforma; e na quarta temporada da série ‘Somebody Feed Phil’, na Netflix.



O Chefe Pedro Alex, é graduado em gastronomia pela Universidade Estácio de Sá e Centro de Formação Alain Ducasse, com MBA em gestão de restaurantes. Ele tem grande destaque em preparações e grandes eventos, como: a Medalha Alumini Diamante por destaque gastronômico; vencedor do Prêmio Dólmã em 2018; Embaixador da gastronomia da cidade Rio de Janeiro e chef olímpico da maior cozinha das Olimpíadas do Rio 2016. Atualmente é coordenador do Enchefs Rio de Janeiro e chef de cozinha no Palácio do Jaburu Brasília.



Com 20 anos de atuação na área gastronômica, o chefe Antônio Filho, é responsável pela formação técnica das equipes LC Restaurantes Brasil; atuou com o chefe francês Alain Poletto; participou do reality Top Chef Brasil 2019; vencedor do Prêmio Nacional Dólmã 2015 pelo Estado de São Paulo; chefiou o evento para consulado da Venezuela no Espaço Gourmet Alphaville.

Chefe Angelo Domiciano, nasceu no sul das Minas Gerais e aprendeu desde cedo que a cozinha evocava felicidade, pois sempre via todos alegres quando se juntavam à mesa. Neto e sobrinho de padeiros, quitandeiros e doceiros, Angêlo teve uma boa e grande influência dos pais para se adentrar ainda mais no ramo da gastronomia. Trabalha com a cozinha afetiva e sensorial, com a proposta que a experiência à mesa seja algo surreal.



Vencedor do Prêmio Dólmã em 2018, pelo Estado de Goiás, o chefe de cozinha Gilmar Borges, é embaixador da gastronomia brasileira e pesquisador da gastronomia raiz.

Festival

O Festival Sabores de Santana conta com a participação de 16 empresas do setor de alimentação com degustação de pratos inéditos com características da região, com preço acessível de R$15; 10 produtores rurais para comercialização de produtos da agricultura familiar; 10 artesãos para comercialização de produtos locais; apresentações culturais e Cozinha Show.



Programação Cultural

A programação cultural conta com a apresentação de seis (6) músicos locais, sendo dois (2) músicos por noite, entre eles, Alba Prata, Pedro Carmona, Reinaldo e Cia, Ariel Moura, Cássio Pontes e Alber Matos.

Coordenação

A coordenação do 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, é da gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá, Célia Almeida e do coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Parceiros

Para a realização do 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, são parceiros Sebrae no Amapá, Prefeitura Municipal de Santana (PMS), Governo do estado do Amapá (GEA), Associação Comercial e Industrial do Amapá em Santana (ACIA/STN), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel/AP) e Restaurante Flora Bistrô.



Programação Cozinha Show

Data 3.12.2021 – Sexta-Feira

Hora: 19h

Chef Antônio Filho (São Paulo)

Prato: Peixe curado com picles de chuchu e gel de jambu

Data: 4.12.2021 – Sábado

Hora: 19h

Chef Gilmar Borges (Goiás)

Prato: Goiás visita a Amazônia: canelinha de Pato no molho de pequi e pimentas bacanas

Prato: Cozinha de afeto: cumbuca virada do cerrado com matulas brasileiras

Data: 4.12.2021 – Sábado

Hora: 20h

Chef Ângelo Domiciano (Goiás)

Prato: Brownie vegano de açaí com caramelo de banana pacova, cupuaçu e tucupi negro com um crocante de pele de peixe.

Data: 5.12.2021 – Domingo

Hora: 19h

Chef Pedro Alex (Rio de Janeiro) e Floraci Dias (Santana/AP)

Prato: Risoto Merry Christmas a quatro mãos;

Prato: Pirarucu ao molho baurre Blanc de tucupi a quatro mãos

Data: 5.12.2021 – Domingo

Hora: 20h

Chef João Diamante (Rio de Janeiro)

Prato: Salada de beterraba: beterrabas glaciadas com vinagrete de frutas vermelhas, coalhada, supreme de laranja, castanha do Pará, brotas de beterrabas e chips de beterrabas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado