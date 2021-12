Dezembro laranja alerta para a prevenção ao câncer de pele

O verão está chegando. A estação começa no dia 21 de dezembro. É uma época de muito sol, principalmente nas praias brasileiras. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a campanha Dezembro Laranja, que alerta para a prevenção do câncer de pele.

O tema desse ano é Adicione mais fator de proteção ao seu verão . A mensagem é um incentivo para que a população adote hábitos de proteção solar em sua rotina.



O médico Guilherme Gadens, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica a ideia da campanha.

O câncer de pele é o tipo de câncer que mais atinge as pessoas em todo o mundo. Ele pode ser detectado por meio de um autoexame. Basta prestar atenção em pintas que cresceram, manchas que aumentaram, sinais que se modificam ou feridas que não cicatrizam.

Quando a descoberta é feita no início, a doença tem mais de 90% de chance de cura. Foi o que aconteceu com a servidora pública Alba Santos, que observou o crescimento de uma pinta no nariz e procurou um especialista.

Para prevenir o câncer de pele, a campanha Dezembro Laranja incentiva o uso de filtro solar com fator de proteção solar de, no mínimo, 30, além de barreiras solares como bonés, chapéus e guarda sol.

* Com supervisão de Bianca Felipe Paiva.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado