Espaço da Bioeconomia acontece na Expoagro, a partir de quinta, com produtos e ações sobre biodiversidade amazônica’

Ações, temas e produtos ligados à biodiversidade amazônica ganharão destaques no Espaço da Bioeconomia, estande da Secretaria de Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) que será realizado na 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), de quinta-feia, dia 9 de dezembro, até domingo, dia 12, com entrada gratuita, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

O Espaço da Bioeconomia será uma das novidades da Expoagro, um estande interativo com várias atividades e também onde acontecerá a segunda edição do Seminário de Bioeconomia do Amazonas com debates, rodas de conversa e atividades culturais para enaltecer o tema. O seminário tem parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

“Não adianta falar sobre bioeconomia sem abordar todos os atores envolvidos no processo. Por isso, no Seminário de Bioeconomia do Amazonas teremos painéis promovendo temas pouco explorados no Estado, como a bioeconomia circular, que é o uso dos resíduos da produção de produtos da biodiversidade, agregando o aspecto tecnológico. A questão da rastreabilidade e certificação, bioeconomia e gênero, bioeconomia e juventude com lideranças jovens e indígenas, entre outros assuntos, também serão abordados no seminário”, disse a secretária executiva da Sedecti, Tatiana Schor, que é uma das organizadoras do Espaço da Bioeconomia na Expoagro.

Entre os diferenciais do estande, vale destaque para uma cozinha show com chefs apresentando receitas elaboradas com produtos da sociobiodiversidade, além de abordarem sobre segurança alimentar e geração de renda por meio da utilização desses ingredientes.

A programação com atividades interativas para todas as idades, realizadas dentro do Espaço da Bioeconomia, terá ainda gincanas culturais, o movimento Dive Thru Ambiental enaltecendo a importância da destinação correta dos resíduos sólidos, o movimento Pedala Manaus fazendo ações especiais e o debate sobre “Mudanças Climáticas e Mobilidade”, entre outras. Também terá a Rádio Floresta, FM 88.9, iniciativa que faz sucesso no município do Careiro Castanho, localizado na região metropolitana de Manaus.

Atrações culturais também estão previstas no Espaço da Bioeconomia com apresentações, DJ, maracatu e outros ritmos que representam a diversidade musical. Além disso, terá a Vitrine da Bioeconomia com produtos à venda, a apresentação de Startups educativas voltadas à temática, entre outros.

O Espaço da Bioeconomia tem o apoio da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Bemol, Instituto Conexsus, Organização Não Governamental (ONG) Casa do Rio e Eco Consult.

Também tem patrocínio do projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor, desenvolvido no âmbito da parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Realização:

Secretária de Produção Rural do Amazonas (Sepror); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI); Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF); Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam); e InovaSocioBio Amazonas.

