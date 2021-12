Feira do Polo Digital de Manaus começa nesta quinta com programação gratuita de tecnologia e empreendedorismo

Nesta quinta-feira, dia 9/12, das 14h às 22h, Manaus vai ganhar destaque nacional na área da tecnologia e do empreendedorismo com a realização da Feira do Polo Digital, que ocorrerá até sábado, dia 11/12, de forma on-line e presencial, com mais de 200 instituições, 55 startups, mais de 100 palestrantes e mais de 10 mil participantes digitais.

A feira presencial ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Dom Pedro, em Manaus, com público reduzido e seguindo todos os protocolos de prevenção contra Covid-19, como o uso obrigatório de máscara e a apresentação da carteira de vacina que comprove as duas ou dose única.

As inscrições para participar do evento, presencialmente ou pela internet, são gratuitas e podem ser feitas no site: www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br.

Com uma programação recheada, a feira terá palestras, debates e rodas de conversas no palco Nobre e nas salas: Inovação, Empreendedorismo, Govtech, Comunidades e Startups. Também terá estandes, capacitações e espaços para conversas, e novas parcerias, com o objetivo de fortalecer a área na região norte.

Programação da quinta-feira – Dia 9/12

No primeiro dia, a cerimônia de abertura acontece às 14h, seguida de palestras em todas as salas. No “Salão Nobre”, às 15h, o Secretário Nacional de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Paulo Alvim, o Superintendente-Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Coronel Amaral, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, o professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Jonas Gomes (Ufam), o Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), Radyr Oliveira, e o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), Euler Guimarães, iniciarão dos debates no painel “Cidades Inteligentes – políticas e programas de apoio”.

O espaço recebe ainda as palestras: “Linhas de Investimentos para Startups – Programa Mulheres Inovadoras”, com a coordenadora da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Mariana Taragano; “Aceleração e Investimento Anjo”, ministrada pelo CEO da aceleradora Fator 3, Anderson Valtriani; “Fundo de Investimento Internacional”, com o Diretor de Investimento para América Latina da investidora americana The Venture City, Edson Mackeenzy; e “Estruturação interna de uma Startup para tracionar: as dificuldades, as ferramentas utilizadas e como superar cada obstáculo”, ministrada pelo CEO da Communy, Pedro Cavalcante.

Já as salas recebem palestras específicas a cada hora a partir das 15h. Na sala “Inovação”, os temas serão blockchain, biotecnologia, inovação na saúde na pandemia, Inovação em produtos, Pesquisa e inovação para novas soluções e gestão de TI inovadora. No espaço “Empreendedorismo”, as palestras de quinta-feira vão trabalhar os temas: empreendendo no setor de cosméticos naturais, empreendedorismo feminino, Startup Weekend e Jornada Zero to Hero, fortalecimento da economia do Amazonas por meio do Micro Empreendedor Individual, influência do autoconhecimento na liderança e o painel empreendendo na diversidade.

Na sala Govtech, as palestras programadas são: Govtech, tecnologia empreendedora; As necessidades tecnológicas de governo na gestão ambiental; Blockchain e Criptomoedas: Como utilizar a tecnologia no setor Público; Soluções para governo em plataforma NO CODE; ESG x Govtechs – Como utilizar os critérios de sustentabilidade em sua startup para vender milhões para o governo e A Visão da Empresa de Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) como Integradora de Startups e soluções para o Governo.

Ainda na temática tecnológica, a sala Tech, a partir das 14h, terá conversas sobre: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); o poder dos dados na indústria e cidades inteligentes; SINE 4.0; logística reversa e Governo Digital – Manaus, uma região propícia ao desenvolvimento de novas ideias produtos e serviços.

A sala Startups terá muita troca de experiências e debates com as palestras: Kukoos – Lost Pets – Criação, Desenvolvimento e Negócios a partir da Amazônia; Gestão de Pessoas e o novo papel do PP; Educação do Futuro; Acelerando o Processo Criativo em uma Startup e atividades da Demoday Ocean, com demonstrações e interações com os presentes.

Na sala “Comunidade”, os assuntos apresentados serão: OKR (Objectives and Key Results) para objetivos pessoais; Projeto Cunhatã Digital; Cenários Futuros através da Cultura Maker; EduInovAM – Comunidade Educadores Inovadores da Amazônia; atividades com o grupo GDG Manaus e para finalizar a palestra “Games, dev, art, tech: o importante é juntar as forças na comunidade”.

Para os dias 10 e 11/12, também haverá mais palestras e atividades interativas. Para acompanhar a programação completa, acesse www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br.

Sobre a feira

A Feira do Polo Digital de Manaus é realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

