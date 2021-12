Agências dos Correios facilitam a baixa de restrições financeiras; negociações ocorrem até o dia 20

Para os cidadãos que estão em busca de oportunidades para renegociar suas dívidas, o Serasa Limpa Nome oferece uma parceria com as mais de 6 mil agências dos Correios instaladas pelo Brasil. O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até o dia 20 de dezembro.

A parceria é mais uma opção aos consumidores que desejam renegociar suas dívidas por meio do atendimento presencial, nas agências dos Correios. Desta forma, os cidadãos têm mais facilidade para obter informações sobre sua vida financeira e dívidas em seu CPF, bem como para realizar acordos com os mais de 100 parceiros dentro da plataforma da Serasa. Muitas destas instituições têm anunciado planos emergenciais e condições especiais na oferta de crédito, com até de 99% de desconto, sendo uma oportunidade importante nesse contexto da retomada da economia.

Uma vez que a dívida é negociada e paga, os dados do cidadão são retirados (em até 7 dias) do cadastro de restrição, o que possibilitará sua adequação financeira. Até o momento, o Feirão Serasa Limpa Nome já concedeu mais de R$ 8 bilhões de descontos e beneficiou mais de 3 milhões de brasileiros, que irão virar o ano com o nome limpo.

Há ainda a possibilidade de consulta a acordos já firmados e reimpressão de 2º via de boletos. Os valores para realização do serviço nas agências são os seguintes:

• R$ 3,60, por dívida negociada, e;

• R$ 2,60, por consulta a acordos (reimpressão de 2º via de boletos).

Por motivo de segurança, é obrigatório que o cidadão apresente documento de identificação oficial que contenha o número do CPF e foto.

Serviços ao cidadão – Esta é mais uma parceria disponível pelo Balcão do Cidadão dos Correios. A empresa já presta vários serviços ao cidadão, como emissão de CPF e de Certificado Digital; consulta Serasa; devolução de documentos perdidos, captação de doações e venda de planos odontológicos, de títulos de capitalização e cursos profissionalizantes.

Por meio do Balcão do Cidadão, os Correios estão ampliando a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências em suas agências. É uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços, com o benefício da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento da estatal.

