Hoje é Dia: chegada de 2022 e 20 anos sem Cássia Eller são destaques

Confira as principais efemérides entre 26/12/2021 e 1º/1/2022

O destaque do Hoje é Dia da semana entre 26 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022 é, sem dúvida, a virada do ano. Porém, a semana não se resume à chegada de 2022 e ao Dia da Confraternização Universal (nome oficial do feriado no Brasil, comemorado no primeiro dia do ano).

O dia 1º de janeiro também é o Dia do Domínio Público. Nesta data, diversas obras passam a deixar de ter direitos autorais e passam a ser livres para uso. A mudança de status de direito autoral na literatura brasileira, por exemplo, ocorre no ano seguinte em que se completam 70 anos da morte do autor. Há regras específicas para outros países e outros tipos de obra. Algumas destas normas foram explicadas no Saiba Mais, da TV Brasil, em 2019:

Um dia antes, em 31 de dezembro, a inauguração do Teatro Amazonas, em Manaus, completa 125 anos. Essa matéria do Repórter Brasil, da TV Brasil, fala sobre a data.

A série documental Teatros do Brasil, disponível na TV Brasil Play, dedicou um dos seus episódios ao imponente teatro – um dos mais importantes do país e principal cartão-postal de Manaus. O episódio Teatro Amazonas – O Filho Ouro da Floresta mostra como o teatro representa o sonho e a prosperidade da cidade que se projetou para o mundo durante o período do ciclo da borracha. Assista ao episódio completo.

Teatro Amazonas, em Manaus, foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896 – Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fatos históricos também marcam a semana. No dia 26 de dezembro, a dissolução da União Soviética completa 30 anos. Em 2016, a Agência Brasil e a Radioagência Nacional trouxeram informações sobre o fim da república socialista.

No dia 30, completam-se 15 anos da execução, após condenação à pena de morte por crimes contra a humanidade, do ditador iraquiano Saddam Hussein. O História Hoje relembra como Hussein foi encontrado e capturado, em 2003, após uma caçada que durou quase nove meses:

Outras mortes também marcam a semana. Também no dia 30, a morte da Ângela Diniz, socialite mineira, completa 45 anos. Ela foi morta pelo então companheiro, Doca Street, que se livrou de uma condenação sob a argumentação de que o feminicídio fora motivado por “legítima defesa da honra”. O Viva Maria debateu o caso neste programa.

No dia 29, a morte da inesquecível Cássia Eller completa 20 anos. Intérprete de canções como Malandragem e O Segundo Sol, Cássia deu a última entrevista de sua vida ao programa Sem Censura, da TV Brasil, em 2001. Trechos da conversa podem ser visto abaixo (a partir do minuto 32):

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

26 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de 202226

Nascimento do escritor estadunidense Henry Miller (130 anos) – autor de obras clássicas como Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio

Dissolução da União Soviética (30 anos)27

Morte da atriz, produtora e escritora estadunidense Carrie Fischer (5 anos) – viveu a Princesa Leia na saga Star Wars

Morte do cantor paraibano Vicente de Paula Holanda Pontes (45 anos) – um dos fundadores do grupo Opinião29

Nascimento do escritor, cartunista e roteirista mineiro José Carlos Aragão (65 anos)

Morte da cantora e instrumentista fluminense Cássia Eller (20 anos)

Thomas Edison patenteia o rádio (130 anos)30

Morte da socialite mineira Ângela Diniz (45 anos) – assassinada pelo seu companheiro em uma casa na Praia dos Ossos, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro

Morte do político iraquiano Saddam Hussein (15 anos) – foi uma das principais lideranças ditatoriais no mundo árabe

Morte do jornalista, escritor e crítico de artes plásticas paulista Daniel Piza (10 anos)31

Fundação da escola de samba Unidos da Tijuca (90 anos)

Dia da Corrida Internacional de São Silvestre – realizada desde 1925 na cidade de São Paulo

Inauguração do Teatro Amazonas, em Manaus (125 anos)1

Nascimento do coreógrafo e bailarino francês Maurice Béjart (95 anos)

Morte do romancista, contista, poeta, jornalista e escritor Adolfo Caminha (125 anos) – um dos principais representantes do Naturalismo no Brasil

Assinada a Declaração das Nações Unidas por 26 nações (80 anos)

Cinquenta e seis presos são mortos após rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus (5 anos)

Dia da Confraternização Universal

Dia do Domínio Público

