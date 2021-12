Semsa publica edital de concurso com salários de até R$ 13 mil em Manaus

Luís Henrique Oliveira – Da Revista Cenarium

MANAUS – Com salários de até R$ 13 mil, a Prefeitura de Manaus publicou, nessa segunda-feira, 27, no Diário Oficial do Município (DOM) o edital para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As inscrições iniciam no próximo dia 5, e encerram no dia 3 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio deste link.

Candidatos poderão se inscrever para o cargo de médico (nível superior), especialista em saúde (nível superior) e assistente em saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental), e para cargos de assistente em saúde condutor de motolância e condutor de ambulância (nível médio).

De acordo com a publicação do edital, as taxas de inscrições custam R$ 150 para nível superior, R$ 90 para nível médio, R$ 75 para agente comunitário e R$ 70 para nível fundamental. As provas acontecem no dia 1° de abril, das 8h às 12h para as especialidades médicas.

Para o Ensino Superior, Médio e Fundamental, as inscrições iniciam dia 10 de janeiro e vão até 15 de fevereiro. As provas serão aplicadas no dia 1° de maio, das 8h às 12h para nível fundamental e das 14h às 18h para nível médio e médio técnico.

O gabarito será divulgado no dia 1° de junho e o resultado final será divulgado no dia 27 de junho. Confira o edital completo.

Confira edital na íntegra:

