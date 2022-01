COVID-19: Amapá tem o pior índice vacinal do país

Amapá tem 127.013 casos confirmados, 398 casos em análise laboratorial, 116.375 pessoas recuperadas e 2.022 óbitos. A taxa de imunização da população vacinável é 89,22% para a primeira dose da vacina.

O Governo do Amapá atualiza, neste sábado, 1º, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 127.013 casos confirmados, 398 em análise laboratorial e 861.258 doses de vacinas aplicadas em todos os 16 municípios do estado. Os testes também descartaram 128.052 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 32 novos casos confirmados, sendo 18 em Macapá, 9 em Santana, 4 em Mazagão e 1 em Pedra Branca do Amapari.

Óbitos

Não há registro de óbitos no boletim de hoje.

Assim, o Amapá permanece com 2.022 óbitos nos 16 municípios. (Macapá: 1.506/ Santana: 204/ Laranjal do Jari: 95 / Mazagão: 24 / Oiapoque: 51 / Pedra Branca do Amapari: 13 / Porto Grande: 28/ Serra do Navio: 5 / Vitória do Jari: 28 / Itaubal: 3 / Tartarugalzinho: 18 / Amapá: 13 / Ferreira Gomes: 7 / Cutias do Araguari: 7 / Calçoene: 14 / Pracuúba: 6).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 116.375 pessoas. (Macapá 58.991/ Santana 20.564/ Laranjal do Jari 8.306/ Mazagão 3.045/ Oiapoque 6.317/ Pedra Branca 3.513/ Porto Grande 2.091/ Serra do Navio 1.333/ Vitória do Jari 3.909/ Itaubal 520 / Tartarugalzinho 1.800 / Amapá 1.410/ Ferreira Gomes 1.566 / Cutias do Araguari 867 / Calçoene 1.756/ Pracuúba 387).

Vacinação

O Governo do Amapá já distribuiu 1.329.717 doses de vacinas contra a covid-19 para os 16 municípios. Destas, foram aplicadas 861.258 doses.

Nota explicativa:

Os dados do painel do coronavírus estão desatualizados desde o dia 9 de dezembro, por conta do ataque hacker ao ConecteSUS, sistema do Ministério da Saúde que reúne os dados sobre vacinas, medicamentos e atendimentos nas unidades de atenção básica.

No Amapá, a população vacinável é de 569.316 pessoas. Deste total, até a última atualização, 89,22% receberam a primeira dose da vacina; e 62,05% foram imunizadas com a 2ª dose, 3ª dose e dose única.

Dos 127.013 casos confirmados:

• Macapá: 62.941

• Santana: 26.308

• Laranjal do Jari: 8.403

• Mazagão: 3.254

• Oiapoque: 6.447

• Pedra Branca: 3.527

• Porto Grande: 2.128

• Serra do Navio: 1.340

• Vitória do Jari: 3.942

• Itaubal: 555

• Tartarugalzinho: 1.974

• Amapá: 1.428

• Ferreira Gomes: 1.570

• Cutias do Araguari: 874

• Calçoene: 1.929

• Pracuúba: 393

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 693, sendo:

• Macapá: 465

• Santana: 61

• Laranjal do Jari: 0

• Mazagão: 40

• Oiapoque: 78

• Pedra Branca do Amapari: 8

• Porto Grande: 10

• Serra do Navio: 3

• Vitória do Jari: 0

• Itaubal: 0

• Tartarugalzinho: 26

• Amapá: 0

• Ferreira Gomes: 0

• Cutias do Araguari: 0

• Calçoene: 2

• Pracuúba: 0

Isolamento Hospitalar

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 36 pacientes, sendo 29 confirmados e 7 suspeitos.

Dos casos confirmados, 28 estão no sistema público (11 em leito de UTI / 17 em leito clínico) e 1 está na rede privada, em leito de UTI.

Os 7 casos suspeitos estão na rede particular, todos em leitos clínicos.

Com isso, o percentual de ocupação dos leitos voltados para o atendimento da covid-19 no Amapá é de 25% considerando as redes pública e privada.

Em isolamento familiar: 8.587

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

