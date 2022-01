Professores listam dicas de como se preparar para as provas de concursos públicos

Os certames são a porta de entrada para carreiras militares

Seja pela falta de emprego e oportunidades da iniciativa privada, pela promessa de estabilidade, muitos profissionais optam por um concurso quando pensam na carreira dos sonhos. As opções são inúmeras e, na área militar, o candidato pode escolher atuar como Policial Civil, Militar ou Federal, Guarda Municipal, Bombeiro e Agente Penitenciário.

Para garantir êxito na escolha é preciso se submeter a algumas etapas como a prova teórica, redação e, após a aprovação, o teste de aptidão física, que é uma das fases mais importantes no processo. Para os concurseiros, é preciso além de foco, muita dedicação e força de vontade para se manter no objetivo. Não é um percurso fácil e tem aqueles que dedicam anos aos cursos preparatórios para, enfim, alcançar aprovação nas provas.

O estudante Ronald Santos, 18, sempre quis seguir a carreira militar. Estudou no Colégio Militar e sonha com a aprovação no concurso para realizar um desejo de criança: poder proporcionar uma vida mais estável para sua família. O jovem tem uma rotina de estudos intensa, mas o pensamento positivo e a vontade de alcançar seu objetivo é o combustível para vencer essa etapa.

“Estudei no Colégio Militar desde o ensino fundamental e, no ano passado, quando me formei, fiz dois concursos só para testar mas não passei. Desde então, venho me preparando porque sempre quis ser do Exército ou da Polícia Militar”, revela o estudante.

A rotina de estudos é cansativa, mas o jovem consegue ter um cronograma estruturado. “Durante a semana, faço duas matérias por dia. No sábado, busco sempre fazer uma redação para aprender mais. Durante o domingo, me dedico a questões de simulados. É difícil estudar, sempre bate o desanimo, o cansaço, mas quando se tem um objetivo e você quer conquistar aquilo, você consegue. Eu sei que eu vou passar”, afirma confiante o concurseiro.

Ronald já tem uma vantagem diante da concorrência: a autoconfiança. Para o professor de Ciências Humanas Vicente Gualberto, a falta de crença pessoal é um fator eliminatório nos certames. Os candidatos enxergam em si mesmos o seu maior adversário e aprender a lidar com a autoestima e entender que a aprovação depende muito mais de nós mesmos que dos fatores externos é o ponto chave nessas provas.

“Tem gente que começa e desiste no meio do caminho porque é difícil demais, porque está dando muito trabalho, porque acha que não vai conseguir, mas talvez esses obstáculos sejam para que o resultado seja ainda mais recompensador. As pessoas são como diamante que precisam ser lapidados e esse processo é demorado. Eu tive alunos que estudaram entre dois e três anos, que investiram tempo, dinheiro e dedicação, acreditaram no seu desempenho e passaram. O processo é competitivo e apostar em si é a melhor forma de alcançar o resultado desejado”, destaca o professor de cursos preparatórios.

O professor de Ciências Humanas para carreiras militares Vicente Gualberto – FOTO DIVULGAÇÃO – Acervo Pessoal (1)

Há mais de 37 anos lecionando, Gualberto ressalta a importância de manter o equilíbrio entre as horas de estudo e repouso. O descanso também faz a diferença na preparação. “A receita de dormir tarde estudando e acordar cedo para os demais afazeres do dia é passada por muitos anos, porém nem sempre ela funciona. É mais eficaz ter uma boa noite de sono e acordar mais cedo para estudar. Assim o cérebro se torna uma folha em branco pronta para ser escrita”, aconselha o professor.

Um outro fator importante para esse tipo de avaliação é estar inteirado sobre os editais que serão lançados. Esse é um bom caminho para saber quais os principais perfis e requisitos dos exames, além dos temas e conteúdos mais cobrados na prova intelectual. Com essas informações, o candidato pode organizar um cronograma de estudos e planejar a preparação mais assertiva para o certame.

Para o professor de cursinho preparatório Neto Estrela, mais conhecido como Professor Major Estrela, um dos principais erros cometidos pelos concurseiros é deixar para estudar depois do lançamento do edital. Por mais que pareça ser mais fácil ter em mãos os assuntos que serão cobrados no certame, se programar com antecedência é fundamental para alcançar o êxito na prova.

“Muitos deixam para estudar apenas quando o concurso lança o edital e isso é um erro fatal, pois não há mais tempo hábil para assimilar o conhecimento. Após a divulgação do edital, a prova acontece com, no máximo, 45 dias. Antes de mais nada, é preciso entender como a banca examinadora funciona e isso só é possível respondendo as questões das provas anteriores”, aconselha o professor que, além de ser policial militar, trabalha há mais de 30 anos preparando quem sonha com a carreira militar.

Major Estrela ressalta também a importância de se manter atualizado. Segundo ele, acompanhar os assuntos pautados pela mídia – jornais, televisão e redes sociais – e estar antenado com fatos relevantes que afetam a sociedade, significa estar um passo à frente da concorrência. “Saber as disciplinas básicas, como história, geografia, informática é importante, contudo, é preciso mais. Além de atualidades, muitos concursos cobram conhecimento em diversas áreas do Direito. Pensando nisso, dedicar um tempo ao Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Administrativo pode ajudar na aprovação”, orienta o professor.

Ter um bom domínio textual é outro critério decisivo. Como em qualquer concurso ou provas para vestibular, a redação é uma etapa que tem peso eliminatório e requer um pouco mais de atenção. “A redação pode tirar um candidato da primeira colocação e colocá-lo na última. Então, interpretação de texto, concordância textual e pontuação são temas que precisam de atenção nas horas de estudo”, aconselha Estrela.

Confira mais dicas de como se preparar para as provas dos concursos:

1. Estudar de forma antecipada: esperar a divulgação do edital do certame para começar a estudar é um dos maiores erros dos participantes de concurso. Buscar edições de provas passadas e responder as questões ajuda a fixar o conteúdo na mente.

2. Entenda como a banca examinadora funciona: isso só é possível quando dedicamos um tempo para conhecer as provas anteriores e responder as questões. Muitas questões são repetidas e o participante pode ter sorte de responder uma questão já conhecida.

3. Dê atenção ao Direito: muitos concursos, principalmente para área militar, exigem conhecimento em diversas áreas do Direito. As disciplinas com maior número de questões são Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Administrativo.

4. Mantenha-se informado: atualidade é um dos assuntos mais comuns nesse tipo de prova. Acompanhar notícias e redes sociais pode ajudar a identificar assuntos que tenham relação com os fatos sociais relevantes.

5. Exercite a escrita: no geral, as provas de redação têm peso eliminatório. Se os candidatos acertarem o mesmo número de questões de múltipla escolha, a prova de redação é critério de desempate. Por isso, praticar a escrita, interpretação de texto, pontuação e saber organizar ideias e informações de forma coesa e coerente é um grande diferencial.

6. Leia bastante: um tempo dedicado à leitura é essencial para quem busca aprovação. Afinal, a prova precisa ser interpretada para ser respondida. “A leitura é base fundamental para muitas coisas. Ler melhora o vocabulário, desperta a criatividade, ajuda a manter o foco, a pensar. Incluir a prática da leitura no dia a dia facilita muito a vida, não só de quem vai fazer concursos, mas em qualquer área que a pessoa queira seguir”, aponta o professor Vicente Gualberto.

7. Cuide da sua saúde metal e autoestima: não tenha em si mesmo um adversário. Ter pensamento positivo, acreditar no seu potencial e sonhos ajuda a te manter focado. É preciso aprender a lidar com medos, limites e adversidades que podem surgir na rotina de estudos. Cuidar dos aspectos emocionais é fundamental para uma preparação mais tranquila e alcançar o resultado desejado.

8. Prepare-se para o Teste de Aptidão: após a aprovação na prova teórica, chega a vez do teste físico de aptidão. É importante saber que o período ideal para começar o treinamento físico é de, no mínimo, três meses. A depender das características do concurso e do cargo, pode ser exigida a realização de testes de barra, flexões e semiflexões, natação, corrida, abdominais, dentre outros. No geral, os exercícios cobrados, bem como o padrão mínimo para a aprovação, estão previstos em edital.

Ter acompanhamento de um médico especialista, buscar apoio de um profissional de educação física e reservar um momento no dia a dia para fazer alongamentos e aquecimentos, além de treinar flexões na barra física – que é uma das etapas que requer mais esforço – podem ajudar na preparação. Além disso, cuidar do psicológico, manter a concentração e a calma. O resultado depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa.

Fonte: Larissa Mesquita – Agência Educa Mais Brasil

