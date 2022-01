Brasil registra 112,2 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Segundo dados do Conass, o país também contabilizou 251 óbitos neste período

O Brasil registrou 112.286 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, maior número de casos em um único dia de 2022. Ao todo, são 22.927.203 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) , divulgados nesta sexta-feira (14).

Com o surto de gripe no país e a variante ômicron, a procura por testes aumentou nas últimas semanas, indicando que mais pessoas estão apresentando os sintomas da doença. Com os dados contabilizados hoje, a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 68.140.

O país também registrou 251 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 620.796 vítimas desde o início da pandemia. Com os números de hoje, a média móvel de mortes dos últimos sete dias é de 139.

Efeito das vacinas

A última vez que o Brasil tinha registrado um número de casos como hoje foi em 11 de junho, quando 86.417 testaram positivo para o vírus. O número de óbitos nesse dia foi de 2.177, enquanto o desta sexta-feira foi de 251.

Na época, o país tinha apenas 11,2% da população totalmente vacinado (cerca de 23,7 milhões de pessoas). Atualmente, são 14,6% da população que recebeu a dose de reforço contra a Covid-19. Mais de 145 milhões de pessoas se imunizaram com as duas doses.

