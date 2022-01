Astrônomos descobrem planeta gigante oculto 3 vezes mais massivo que Terra

O planeta gigante de gás, semelhante a Júpiter, foi encontrado por um astrônomo da Universidade da Califórnia em Riverside e uma equipe de astrônomos amadores, utilizando ferramentas comuns para observação de estrelas.



O planeta encontrado é o TOI-2180 b, que tem o mesmo diâmetro de Júpiter, contudo é três vezes mais massivo.



De acordo com os pesquisadores, o planeta tem 105 vezes a massa da Terra em elementos mais pesados que o hélio e o hidrogênio. Além disso, o planeta leva 261 dias para completar uma órbita.



Os astrônomos usaram algoritmos de computador para escanear dados coletados por diversos telescópios. Os pesquisadores procuravam mudanças no brilho das estrelas, o que pode indicar que uma estrela está sendo orbitada por um planeta.



