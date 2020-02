Aplicativo WhatsApp conquista nova marca impressionante de usuários

Wellington Botelho

O aplicativo de mensagens WhatsApp, lançando em 2009, conquistou neste mês uma nova marca impressionante de usuários.

Conforme revelado pela plataforma, o app ultrapassou o número de dois bilhões de usuários em todo o mundo.

Para comemorar o feito, foi compartilhado um texto inédito sobre segurança no blog oficial do aplicativo: “Dois bilhões de usuários: conectamos o mundo com privacidade”.

Na publicação, é explicado como o WhatsApp prioriza o assunto, principalmente quando se trata da privacidade do usuário.

