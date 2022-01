WhatsApp: Novo recurso vai liberar escutar áudios e realizar outras ações simultaneamente

A novidade foi encontrada pelo site WaBetaInfo, especializado na cobertura da plataforma.



Ester Farias

O WhatsApp está desenvolvendo uma atualização que permitirá aos usuários ouvir mensagens de voz enquanto navegam em outras funções do celular. A novidade foi encontrada pelo site WaBetaInfo, especializado na cobertura da plataforma.

De acordo com o portal, até o momento o recurso só foi encontrado na versão beta do mensageiro para iOS. Neste sentido, os usuários de iPhone que usam o aplicativo para testes podem atualizá-lo para sua última versão.

Caso não consiga ouvir o áudio ao alternar as funções no celular, como estar em um outro bate-papo, significa que a função ainda não foi disponibilizada para sua conta do WhatsApp.

Contudo, segundo as informações a nova possibilidade ainda não será testada no WhatsApp beta para Android. Da mesma forma, ainda não foi divulgada uma data específica para implementação do recurso na versão estável do mensageiro.

