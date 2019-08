Nave espacial indiana entra na órbita da Lua

Sonda indiana está prevista para chegar ao pólo-sul da Lua no dia 7 de setembro

A sonda indiana Chandrayaan-2 partiu há quatro semanas da Terra com uma missão: tornar a Índia a quarta nação a chegar à Lua. E hoje (20), a missão deu um passo significativo em direção ao seu objetivo. A nave espacial conseguiu entrar na órbita lunar, uma das partes mais difíceis de sua viagem.

A ISRO (agência espacial da Índia) afirmou que a manobra “foi completada com êxito às 9h (0h30 no horário de Brasília) como estava previsto, usando o sistema de propulsão a bordo. A duração da manobra foi de 1738 segundos”. Entrar na órbita é especialmente complicado, porque exige muito controle. Se a sonda, por exemplo, tivesse se aproximado da Lua a uma velocidade muito alta, ela certamente se perderia no Espaço.

A agência espacial indiana afirmou que a missão ajudará os cientistas a ampliar a compreensão sobre a origem e a evolução da Lua. Se tudo correr como previsto, a nave indiana deve chegar ao pólo-sul do satélite natural da Terra no próximo dia 7 de setembro.

