Enem Portugal recebe adesão de mais quatro universidades

Parcerias com o Inep começaram em 2014, já são 41 instituições

Mais quatro instituições de educação superior portuguesas passarão a receber matrículas de estudantes do Brasil por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com as novas adesões, 41 instituições estão participando do Enem Portugal. Com o acordo, as instituições passam a ter acesso facilitado, junto ao Inep, aos resultados dos estudantes que buscam vaga em seus cursos. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas.

Na mais recente adesão, assinaram: o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), a Universidade Autônoma de Lisboa (UAL) e o Instituto Politécnico de Lusofonia (Ipluso), que têm sede na capital portuguesa. A Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, localizada na cidade de Oliveira de Azaméis, também passa a adotar o Enem como critério de seleção.

As primeiras parceiras entre instituições e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, começaram em 2014, sendo a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve as iniciantes.

Quem pensa em estudar fora do país sabe que é necessário investir em um curso de idiomas. Iniciativas como o Educa Mais Brasil já beneficiou um milhão de estudantes em todo país. Acesse o site do programa e confira todas as oportunidades disponíveis na sua região. Um curso de idiomas com as bolsas oferecidas pode ficar pela metade do preço.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...