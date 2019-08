Marinha prevê início da seleção de temporários para 27 de agosto

O vínculo dos oficiais temporários pode ser renovado anualmente por até oito anos. Rendimentos iniciais são de R$ 9.021,07

Isadora Teixeira

A Marinha do Brasil divulgou a previsão da publicação dos avisos de convocação do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de oficiais temporários: 27 de agosto. O vínculo com a Marinha pode ser renovado anualmente por até oito anos.

As inscrições devem ocorrer entre 3 e 17 de setembro. As vagas, cuja quantidade não foi divulgada ainda, são direcionadas para profissionais com ensino superior completo. Os rendimentos iniciais são de R$ 9.021,07: R$ 6.993 de soldo, R$ 1.118,88 de adicional habilitação e R$ 909,09 de adicional militar.

Com seis meses, é possível a mudança do cargo de guarda-marinha para segundo-tenente. Com a troca, o vencimento sobe para R$ 9.662,10 e, com mais seis meses, chega a R$ 10.636,05, referentes ao posto de primeiro-tenente.

Veja mais no site Metrópoles

Curtir isso: Curtir Carregando...