Lewandowski suspende trecho do decreto de Bolsonaro que permite empreendimentos em cavernas

Ministro do STF aponta que texto assinado pelo presidente “imprimiu verdadeiro retrocesso na legislação ambiental”

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira (24) um trecho do decreto de Jair Bolsonaro (PL) que possibilita a construção de empreendimentos de utilidade pública em áreas de cavernas.

Leia mais: Presidente do PDT vê Ciro no segundo turno e diz que ex-ministro concorrerá “para vencer”

Para o magistrado, a ação do Presidente da República “imprimiu verdadeiro retrocesso na legislação ambiental”. O decreto assinado há doze dias anula a lei que proibia quaisquer impactos irreversíveis em cavernas que se encaixam no grau de relevância máxima.

Leia também: Bolsonaro sanciona orçamento da União e mantém fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões

A maioria das mais de 21 mil cavernas conhecidas no Brasil fica no estado de Minas Gerais. Uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona a mudança nas regras também aponta que o texto assinado por Bolsonaro viola o meio ambiente.

D

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado