Acidente em obras do metrô de SP abre uma cratera na Marginal Tietê

Um acidente nas obras da Linha Laranja do metrô, em São Paulo, abriu uma cratera na pista local da Marginal Tietê, na altura da Ponte do Piqueri.

De acordo com os bombeiros, o equipamento de perfuração, o chamado “tatuzão”, atingiu algum canal aquático, por isso o túnel escavado inundou e parte da pista da Marginal Tietê cedeu, abrindo uma cratera no local.

Os bombeiros informaram que não houve feridos. Todos os trabalhadores no local conseguiram sair. Apenas duas pessoas que tiveram contato com a água contaminada foram socorridas por precaução.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse que técnicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica foram enviados ao local e, em vistoria preliminar, constataram que a calha do rio Tietê não foi atingida pelos equipamentos de perfuração.

A Companhia de Engenharia de Tráfego bloqueou o trânsito em todas as pistas da Marginal Tietê, na altura da ponte do Piqueri no sentido Ayrton Senna. A interdição causou problemas no trânsito.

Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmou que tão logo tomou conhecimento do ocorrido, determinou o isolamento da área e enviou uma equipe para acompanhar a situação.

Também solicitamos uma nota ao Consórcio responsável pela Obra, a Acciona, e seguimos aguardando a manifestação do consórcio.

Edição: Sâmia Mendes – GT Passos

