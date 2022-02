80% das empresas abertas no país em 2021 eram MEIs

Mais de 4 milhões de novas empresas foram abertas no Brasil no ano passado, um aumento de quase 20% em relação a 2020 e o maior número desde 2011.

Das companhias criadas, uma média de oito em cada dez são de microempresas, os MEIs. Por outro lado, o ano de 2021 registrou o fechamento de mais de 1,4 milhão de empresas, aumento de 34% em relação a 2020. Ainda assim, o saldo do ano passado foi positivo em mais de 2,6 milhões de novos CNPJs, número também recorde dentro da série histórica iniciada em 2011.

Esses números são do Mapa das Empresas, documento divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia.

O diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração da pasta, André Santa Cruz, avalia que os números refletem uma melhora no ambiente de negócios.

No ano passado, o tempo médio para a abertura de uma empresa foi de 2 dias, um terço a menos que o registrado em 2019.

A empreendedora Martha Cristina Nogueira abriu uma empresa de tecnologia no ano passado por meio do Inova Simples, plataforma criada pelo governo federal para facilitar o registro de empresas de inovação, as startups. A empresária conta que, mesmo com as facilidades do programa, ainda enfrentou obstáculos, como abrir uma conta bancária.

Das mais de 4 milhões de novas empresas abertas em 2021, quase metade foi no setor de serviços e um terço na área do comércio.

O professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília Francisco Antônio Coelho Júnior avalia que os números revelam uma economia aquecida apesar da pandemia e também um aumento da formalização de trabalhadores autônomos.

De acordo com o Mapa das Empresas, o Brasil tem hoje em atividade mais de 18,9 milhões empresas.

Edição: Sheily Noleto / GT Passos

