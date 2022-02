PPGBio publica edital de seleção de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2022 (horário de Brasília, DF), por meio do e-mail [email protected].

O Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical (PPGBIO) da Universidade da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), em convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Amapá), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA); e Conservação Internacional do Brasil (CI-Brasil), publicou EDITAL de seleção para o curso de mestrado e formação de turma para o primeiro semestre de 2022.



As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas entre os dias 11 e 15 de fevereiro de 2022 (horário de Brasília, DF), por meio do e-mail [email protected] Serão disponibilizadas dez vagas. Os interessados deverão preencher o formulário único de inscrição e anexar os documentos requeridos até a data limite.



O Programa tem como área de concentração a Biodiversidade, dividida em três linhas de pesquisas: Caracterização da Biodiversidade, Gestão e Conservação da Biodiversidade e Uso Sustentável da Biodiversidade. O resultado do certame deve ser publicado até o dia 21 de março e o início das atividades letivas previstas para 4 de abril.



Informações gerais sobre o Programa de Mestrado do PPGBIO podem ser obtidas através do site http://ppgbio.unifap.br/ ou na coordenação (tel. +55 96 3312-1757, e-mail: [email protected]). Em relação ao processo seletivo, as informações estão disponíveis no endereço eletrônico https://ppgbio.unifap.br/?page_id=261

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...