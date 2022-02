Campus Binacional oferta 91 vagas de graduação via ENEM

O resultado do PS UNIFAP/BINACIONAL 2021.2 será publicado na página do DEPSEC: https://depsec.unifap.br/concursos/ no dia 18 de março de 2022.

O campus Binacional de Oiapoque, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), irá ofertar 91 vagas para o ano letivo 2021.2 via processo seletivo. Para concorrer às vagas, o candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2020 ou 2019) e concluído o ensino médio ou equivalente até o período de habilitação e matrícula. As vagas do PS UNIFAP OIAPOQUE 2021.2 serão destinadas ao sistema de reserva de vagas e à ampla concorrência; conforme previsto em Lei.



As inscrições para o PS serão realizadas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/ , a partir das 09h do dia 16 de fevereiro até as 23h59 do dia 06 de março de 2022. Serão disponibilizadas vagas nos cursos de graduação de Ciências Biológicas, Pedagogia, Geografia e Letras Português/Francês. Mais informações referentes ao grau do curso, turno, distribuição de vagas e suas atividades constam nos anexos do Edital.



O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 18 de março e a matrícula dos aprovados e classificados no PS da UNIFAP/ BINACIONAL 2021.2 entre os dias 21 a 25 de março. Acesse o edital e anexos.

