Semed debate papel das mulheres e meninas na ciência dentro e fora da sala de aula

Secretaria Municipal de Educação promove mesa redonda que visa difundir a prática da ciência dentro das salas de aula.

A Prefeitura de Macapá realiza nesta sexta-feira (11), às 10h, um encontro on-line para abordar os desafios enfrentados por mulheres na área científica dentro e fora da sala de aula. O evento marca as comemorações do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

A live contará com a participação de alunas da rede municipal de ensino, que apresentarão os trabalhos científicos exibidos na 1ª Feira Virtual de Ciências, Tecnologia e Inovação de Macapá (FectiMac), e de professoras mestres e doutoras na área.

A apresentação e mediação do bate papo serão feitos por Nádia Serique, que é professora mestre em educação e articuladora do Programa Educa Macapá.

“O momento histórico em que vivemos ressalta a necessidade da valorização e respeito à ciência em diversas áreas. No campo educacional não tem sido diferente e é justamente isso que pretendemos transmitir com esse bate papo, além de promover o interesse pela ciência entre as servidoras e estudantes da rede”, ressalta.

Ao longo do evento haverá a troca de experiências sobre os desafios e oportunidades de meninas e mulheres na área da pesquisa científica. O evento será voltado a gestores educacionais, pedagogos, servidores da educação, acadêmicos de pedagogia ou qualquer outra pessoa que tenha interesse no assunto. A live será transmitida pelo canal da Secretaria Municipal deEducação (Semed) no Youtube.

Pesquisa científica na escola

A Prefeitura de Macapá quer ampliar a participação das meninas das escolas municipais na produção científica. O esforço do município quer mudar a realidade apontada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que estima que apenas 30% dos cientistas do mundo sejam mulheres.

Mulher na ciência

O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro, foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e passou a integrar o calendário de eventos da Fundação em 2019. Sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, o evento acontece em diversos países, com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica.

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...