Soja e milho representam 87% do total de grãos produzidos no Brasil

Safra geral pode chegar ao recorde de 268 milhões de toneladas em 2022

A produção nacional de grãos estimada para a safra deste ano deve chegar a cerca de 268 milhões de toneladas. O levantamento realizado pela Conab foi entre os dias 23 e 29 de janeiro, foi divulgado nesta quinta-feira (10).

Soja e milho continuam sendo os destaques no volume de produção. De acordo com a Conab, se a perspectiva se confirmar será a maior produção nacional de grãos da história, superior à última safra 2020/2021, quando foi registrado um recorde de 257 milhões de toneladas.



Quando comparada à estimativa divulgada em janeiro, há uma perda de 5,7%, mas ainda assim é 5% superior à safra anterior, segundo Rafael Fogaça, gerente de avaliação de safras da Conab.

Guilherme Ribeiro, presidente da Conab afirmou que, as perdas foram provocadas pela estiagem, no decorrer de 2021, em algumas regiões do país.

A soja deve registrar uma produção de 125 milhões de toneladas este ano. A estimativa de produção teve queda de 12,3% em relação ao primeiro levantamento realizado em outubro de 2021 e um recuou de 9% quando comparada à safra passada.

Rafael Fogaça diz que a colheita da soja já começou e que este ano será mais rápida. Segundo ele, o arroz produzido, em maior parte no Rio Grande do Sul, também apresentou uma queda em torno de 10%.

Destaque ainda para o milho com uma expectativa alta. A primeira safra do grão deve permanecer em 24 milhões de toneladas. Já a segunda deve ter um aumento que pode chegar a 86 milhões de toneladas.

Quanto à produção de feijão deve ficar em torno de 3 milhões de toneladas e a do algodão em cerca de 6 milhões de toneladas.

Edição: Leila Santos / Guilherme Strozi

