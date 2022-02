Caixa convoca 992 pessoas com deficiência concursadas

992 pessoas com algum tipo de deficiência foram convocadas para integrar o quadro de funcionários da Caixa Econômica Federal. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Dos mais de 900 convocados, cerca de 700 já começaram a trabalhar. Os novos funcionários foram aprovados no concurso exclusivo para pessoas com deficiência, realizado no ano passado.

Com isso, a Caixa vai totalizar 4.400 empregados com deficiência no quadro, o equivalente a 5% do total de funcionários.

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, diz que as contratações atendem a exigências legais

Presente na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro destacou a medida como garantia de direitos e citou outra ação voltada às pessoas com deficiência.

Os novos funcionários vão atender em agências de todo o Brasil, além de atuar no setor de tecnologia do banco público. O concurso, realizado em novembro do ano passado, ofereceu mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência e teve mais de 40 mil inscritos. 29 mil candidatos realizaram a prova.

Os novos contratados vão receber salário inicial de R$ 3.000,00, além de benefícios como “participação nos lucros, plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio creche”. Esses empregados também têm direito a participar de ações de capacitação para avançar na carreira e se desenvolver profissionalmente.

Edição: Graziele Bezerra / Alessandra Esteves

