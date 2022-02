Conheça a Vindima, festa da colheita da uva na Serra Gaúcha

Não é somente no inverno que a Serra Gaúcha se transforma em um destino turístico cheio de atrações para o público. No verão, as cidades serranas entram em clima de festa para comemorar a Vindima — época de colheita da uva, principal produto agrícola da região conhecida pelos seus vinhos finos.

O Vale dos Vinhedos abrange três municípios do Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Mas é em Bento Gonçalves que se concentra a maior parte dos atrativos da Vindima. A programação começou no dia 14 de janeiro e vai até 20 de março, com rotas turísticas pelas vinícolas da região, shows musicais, almoços e jantares harmonizados, e muita degustação de sucos, vinhos e espumantes.

Além disso, os hotéis e vinícolas da região também lançam suas próprias programações para receber os turistas durante a Vindima. Deborah Villas Boas Dadalt, diretora de enoturismo da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, explica que a programação é diferente em cada vinícola.

Ao passear pelas vinícolas da Serra Gaúcha, os turistas têm a oportunidade de participar da colheita das uvas e de acompanhar todo o processo até o armazenamento nos tanques onde o vinho é produzido. O diretor da União Brasileira de Vitivinicultura, Daniel Panizzi, explica que os produtores gaúchos de uvas também dependem do turismo para garantirem o sustento de suas famílias.

Com a pandemia de covid-19, algumas atividades foram suspensas para evitar aglomerações, como é o caso da pisa de uvas. Todas as atrações estão sendo adaptadas para garantir a segurança dos turistas.

O representante comercial Ricardo Kalil, de Florianópolis, já visitou a Vindima em outras oportunidades. Ele e a namorada gostaram tanto da experiência, que este ano vão aproveitar novamente as festividades da uva na Serra Gaúcha.

A expectativa dos produtores e das vinícolas de Bento Gonçalves é de que a Vindima deste ano atraia cerca de 50 mil turistas para o município da Serra Gaúcha.

