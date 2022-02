Primeira liga: Os fãs de futebol e apostas vão adorar esse guia

Portugal é um dos países do mundo que mais recebem turistas brasileiros. Isso é resultado da afinidade do idioma e identificação com os antepassados lusos. Dessa forma, os fãs de futebol que desejam acompanhar o futebol europeu, geralmente, começam pelo futebol português.

Pensando naqueles que desejam começar essa jornada futebolística, nós do Chico Terra criamos esse mini guia para que você fique por dentro de todos os detalhes da Primeira Liga (o principal campeonato português) e de como você pode apostar nele.

Como o futebol se tornou popular em Portugal?

Vamos começar do começo. Há mais de 100 anos, o futebol começou a crescer em Portugal. Clubes de futebol começaram a surgir em todos os lugares no pequeno país. E quanto mais eles jogavam, mais eles amavam o jogo.

No final de 1800 e início de 1900, três grandes clubes surgiram: F.C. Porto, Sporting C.P. e S. L. Benfica. Você provavelmente já ouviu falar sobre eles pelo menos algumas vezes no noticiário esportivo, certo?

Em Portugal, estes clubes são conhecidos como os “Três Maiores”.

Existem várias razões para chamá-los assim. Estes são os clubes com mais poder financeiro, mais títulos e mais história. Mas a maior razão de todas é a capacidade que esses clubes têm de simplesmente unir suas massas de torcedores e obter seu amor e fidelidade.

O amor por esses clubes (e outros clubes locais, diga-se de passagem) produziu alguns hábitos e tradições que podem ser considerados estranhos na opinião de alguém de fora, mas fazem todo o sentido para os locais.

Como apostar na Primeira Liga de Portugal?

A Primeira Liga é a Primeira divisão do futebol Português. Para apostar, sua primeira parada deve ser em uma casa de apostas renomada (Como a betway Portugal, por exemplo).

Em seguida você também deve se certificar de que está o mais informado possível antes de fazer uma aposta, então não deixe de acompanhar o noticiário da Primeira Liga para obter as informações mais recentes.

Por fim, certifique-se de jogar com responsabilidade e entender todas as diretrizes de sua plataforma de jogos de azar para obter mais informações sobre apostas esportivas.

Quem ganhou mais títulos da Primeira Liga de Portugal?

A temporada 2021/22 é a 88ª edição da Primeira Liga, mas o título foi conquistado por apenas cinco equipes diferentes em sua história.

Os vencedores incluem os três grandes do futebol português, Sporting Lisboa, Porto e Benfica, enquanto Belenenses e Boavista conquistaram um título cada.

O Benfica tem o maior número de vitórias na Primeira Liga com 37 vitórias, enquanto o Porto tem 29 e o campeão da época passada, o Sporting Lisboa, tem 19.

