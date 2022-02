UBS Raimundo Hozanan inicia inscrição para grupo terapêutico com comorbidades

Idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes serão prioridades no atendimento

Inicia nesta terça-feira (15) as inscrições para o grupo terapêutico dedicado às pessoas com comorbidades. O programa é administrado pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (NASF). Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, na UBS Raimundo Hozanan, das 8h às 14h.

Dentre o conteúdo programático estão o pilates e treinamento funcional, que serão coordenados por profissionais de educação física. Inicialmente, o grupo atenderá idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes.

“Nossa intenção é ampliar o serviço para todos. Essas ações de saúde futuramente poderão ser expandidas para outras unidades”, comenta o coordenador do Nasf, Claudio Pinheiro Junior.

NASF

O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (Nasf) criado pelo Ministério da Saúde, busca ser porta de entrada no sistema de saúde pública. O Nasf é composto por equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com a Estratégia Saúde da Família (ESF).

A atuação dos núcleos permite realizar discussões de casos clínicos, possibilitando o atendimento compartilhado entre profissionais.

Ana Cleide Torres

Secretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...