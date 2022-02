Imagem de Nossa Senhora das Graças intacta após tragédia vira símbolo de fé em Petrópolis

Em meio a toda destruição, uma imagem da Santa ficou intacta; Internautas se emocionam e pedem orações

No sexto dia de buscas a desaparecidos em Petrópolis. uma imagem chamou atenção de todos e se transformou num símbolo de esperança para as famílias afetadas. Em meio aos destroços no Banco Nacional da Habitação, como é conhecido o conjunto habitacional do bairro Alto da Serra, uma imagem de Nossa Senhora das Graças ficou intacta após parte da estrutura ficar destruída.

Após as chuvas que atingiram a cidade na última terça-feira, o cenário é de destruição. Casas e comércios foram destruídos e encobertos de lama. Carros estão espalhados pelo município sem condições de uso.

Mesmo com todo esse cenário, moradores encontraram força e esperança em histórias de fé que estão sendo registradas na cidade pós-tragédia.

Internautas se emocionaram com as imagens de Nossa Senhora das Graças em perfeito estado mesmo com a destruição da cidade. “Maria sempre de pé, como esteve ao lado de Jesus na cruz”, diz um. “Mãezinha, cuide dos seus filhos aqui na terra”, diz outro.

