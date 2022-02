Exército russo destrói o Antonov Mriya An-225, maior avião do mundo

Aeronave não resistiu ao segundo ataque aéreo sobre o aeroporto Hostomel

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou neste domingo (27) que o exército russo destruiu o Antonov Mriya An-225, maior avião do mundo. A aeronave foi atingida pelo segundo ataque aéreo sobre o aeroporto Hostomel, próximo à capital Kiev, segundo Dmytro Kuleba.

Apenas um modelo do avião, apelidado de 'Mriya' ('sonho' em português), existia. Sua destruição representa uma enorme perda para a aviação mundial e para o simbolismo de seus entusiastas. A empresa que construiu a aeronave alegou que o An-225 permaneceu intacto após a primeira investida.

Desenvolvido pela Ucrânia nos anos 1980, o An-225 foi construído para dar suporte ao programa espacial da União Soviética. O avião transportou o ônibus espacial ‘Buran’ (‘tempestade de neve’ em português), primeiro de sua linha produzido pelo programa soviético.

Por mais que ele estivesse longe, no leste europeu, o An-225 esteve no Brasil em duas oportunidades, nos anos de 2010 e 2016. Em uma de suas visitas ao país, entusiastas que estavam por perto do aeroporto de Viracopos, em Campinas, registraram o momento. Assista:

