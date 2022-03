Após 15 dias de buscas, cinco pessoas seguem desaparecidas em Petrópolis (RJ)

Número de mortos chegou a 231; 1.117 pessoas estão em abrigos da prefeitura

Após 15 dias de buscas em Petrópolis (RJ), o número de mortos pelos deslizamentos de terra e alagamentos chegou a 231, e cinco pessoas seguem desaparecidas. A tragédia aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando em apenas seis horas choveu mais do que o esperado para todo o mês.

Cerca de 1.117 pessoas se encontram nos abrigos, montados pela prefeitura da cidade, que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em 13 escolas. Os corpos encontrados até o momento são referentes a 137 mulheres e 94 homens. 44 menores de idade foram vitimados pela tragédia.

Das 3.201 ocorrências relacionadas ao temporal, 2.468 se trataram de deslizamentos, de acordo com o balanço divulgado pela prefeitura no último sábado (26). No domingo (27), O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) finalizou as buscas no Morro da Oficina.

As operações de busca na cidade, localizada na região serrana do estado, envolveram quase 800 bombeiros, entre profissionais fluminenses e de outros estados. 24 pessoas foram resgatadas com vida.

