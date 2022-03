Brasil atinge a marca de 650 mil vítimas da Covid-19

Dois anos após o primeiro caso da doença registrado, país atinge triste marca

O Brasil registrou 370 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 650 mil óbitos desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os estados do Mato Grosso, Paraíba e Tocantins não divulgaram informações sobre a pandemia nesta quarta-feira (2).

Com as informações de hoje, a média móvel de mortes no Brasil dos últimos sete dias é de 512. É a primeira vez desde janeiro que a média fica abaixo de 600. A tendência já é de queda nos óbitos pelo coronavírus.

Mesmo com o freio nas mortes, o país atingiu a marca das 650 mil vítimas pela doença. Foram 145 dias para sair dos 600 mil óbitos até o atual número. Apenas Estados Unidos atingiu esse patamar de vítimas.

Em relação ao número de casos, foram 30.995 nas últimas 24 horas. Ao todo, foram computados 28.842.160 testes positivos desde o início da pandemia.

Leia também: SP ultrapassa 3 milhões de doses contra Covid-19 aplicadas no público infantil

A média móvel de casos nos últimos sete dias é de 51.039. É a primeira vez desde 12 de janeiro que a média fica abaixo de 60 mil (no dia, a média era de 52.261).

A grande dúvida neste momento é se os números de casos vão voltar a subir após as festas de carnaval que aconteceram nos últimos dias. Mesmo sem desfiles de escolas de samba e blocos de rua, as festas privadas foram mantidas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...