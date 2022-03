Rússia inicia exercícios com submarinos nucleares e lança-mísseis terrestres

Informação foi divulgada pela agência de notícias do Kremlin; Putin colocou forças nucleares em alerta máximo

As Forças Armadas da Rússia iniciaram nesta quarta-feira (2) exercícios com submarinos nucleares e lança-mísseis terrestres. Em entrevista à agência de notícias do Kremlin, o ministro das Relações Exteriores afirmou que, em caso de uma eventual ‘Terceira Guerra Mundial’, o país utilizará suas armas nucleares.

Por mais que os testes ocorram longe do território ucraniano, o manuseio de um arsenal nuclear preocupa todo o mundo por conta de seu alcance e potencial de destruição. Os submarinos foram requisitados para “treinar manobras em condições adversas”, destaca a Frota do Norte da Rússia em comunicado.

O Ministério da Defesa russo informou que as Forças Estratégicas de Mísseis mobilizam os lançadores Yars, com capacidade intercontinental, no leste siberiano. Já os submarinos navegam no Mar de Barents, ao leste da Finlândia. O exército não confirmou se as ações estão ligadas à ordem de Vladimir Putin. O presidente russo colocou as forças nucleares em alerta máximo no último domingo (27).

